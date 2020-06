Covid-19: 72 nouveaux cas en 3 jours, un nouveau cluster identifié chez les pompiers

Nombre de patients hospitalisés à La Réunion après évasan : 20, dont 15 en médecine et 4 en réanimation

Nombre de patients actuellement hospitalisés au CHM : 45 dont 24 dans le service de médecine et 13 dans le service de réanimation

Nombre de décès : 26, et 1 à La Réunion

Un nouveau décès est à déplorer, portant à 26 le nombre total de décès depuis le début de l’épidémie. « Il s’agit d’une personne âgée de 95 ans, hospitalisée et décédée au CHM », indique l’ARS.

Une carte des 150 clusters dénombrés en France par Santé Publique France, a été publiée vendredi dernier par lefigaro.fr . Il mentionne un 3ème foyer épidémique à Mayotte. En plus du Centre pénitentiaire et du centre de dialyse Maydia, sous observation, l’ARS nous confirme l’existence d’un nouveau cluster chez les pompiers de Longoni. « On y dénombre 14 cas déclarés », nous explique-t-on.