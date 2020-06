C’est la reprise aussi à Mtsangamouji

La commune a ouvert deux écoles et son collège, en présence du recteur Gilles Halbout ce lundi. Parents et enseignants sont mobilisés, rapporte le directeur de l’établissement.

L’effectif accueilli à Mtsangamouji 2 suit la courbe de confiance des parents, explique le directeur de l’école élémentaire Nourdine Saïd Abdallah : « La semaine dernière, une dizaine d’élèves de CP-CE1 s’est présenté, et après une réunion avec les parents, ils sont une vingtaine ce lundi. » La tendance s’est même inversée, « sous la pression des parents d’élèves, nous avons dû ouvrir les CE2 et les CM1, en plus des CM2 prévus aujourd’hui. Nous recevons beaucoup d’appels dans ce sens. » La décision d’accueillir tous les niveaux a été actée en conseil d’école.

Adidja est conseillère pédagogique, elle attend ce matin les élèves thermomètre en main : « Je n’ai jamais eu peur de reprendre, mais au début je me suis interrogée. Maintenant, c’est à nous de rassurer les parents les plus craintifs. » L’inspecteur de l’Education nationale de la circonscription d’Acoua précise que le quota de 15 élèves par classe n’est pas dépassé.

C’est donc la grande reprise pour les 11 élèves présents dans la classe de CM2. Les documents distribués pendant le confinement servent de base pour ce redémarrage, « Le coin des petits futés », « et nous continuons à les distribuer pour les élèves qui sont absents », explique la maitresse.

L’objectif d’ouvrir maintenant pour mettre les écoles à niveau sur le plan sanitaire a été atteint dans cette école, « les parents s’étaient mobilisés pour dénoncer un problème d’égout, tout a été mis en œuvre pour le réparer en temps et en heure ».

A. P-L.