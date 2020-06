« Attaques racistes indignes », Camille Miansoni reçoit le soutien de la ministre Nicole Belloubet

Dans un communiqué émis ce jour, la ministre de la Justice Nicole Belloubet se range sans ambiguité aux côtés du procureur de Mayotte.

» Nicole BELLOUBET, garde des Sceaux, ministre de la justice, condamne avec la plus grande fermeté les attaques racistes indignes dont a été victime, sur les réseaux sociaux, Camille MIANSONI, procureur de la République près le tribunal judiciaire de Mamoudzou.

Elle l’assure de son entier soutien et de celui de la communauté judiciaire dans son ensemble, et lui exprime, à titre personnel, toute sa sympathie. La justice est rendue au nom du peuple français. L’institution judiciairecombat les atteintes portées au pacte républicain et assure l’égalité de tous devant la loi. Il ne peut être toléré que ses représentants soient violemment injuriés à raison de leur origine. »