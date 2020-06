3ème sélection des futurs cadres de Mayotte

Lancé à la rentrée 2018, le dispositif Cadres d’avenir pour Mayotte vise à promouvoir la formation de cadres locaux pour soutenir le développement de Mayotte. Des étudiants et des professionnels à fort potentiel sont sélectionnés pour effectuer une formation universitaire en métropole ou à la Réunion pour une durée maximale de 5 ans, avec une obligation de revenir exercer à Mayotte pour 3 ans minimum.

Les personnes pouvant postuler sont les bacheliers ayant obtenu une mention Bien ou Très bien, les étudiants de L3 du CUFR ayant obtenu une admission en master, les étudiants déjà en mobilité et les professionnels du secteur public, privé ou associatif souhaitant reprendre des études.

Une fois les candidatures sélectionnées, elles bénéficient d’une formation au départ, d’un

accompagnement renforcé et personnalisé et d’aides financières. Ces dernières prennent la forme d’une allocation mensuelle d’une durée de cinq ans et sont destinées à « compléter les ressources financières » des bénéficiaires. Le total cumulé des aides financières ne peut réglementairement dépasser la somme de 808 euros mensuels pour les étudiants et 1.433 euros pour les professionnels.

À l’issue de la formation, un accompagnement est mis en place afin de faciliter leur emploi dans des postes d’encadrement dans les entreprises, les collectivités publiques et les établissements publics de Mayotte.

La date limite de renvoi des candidatures est le mardi 30 juin 2020 à 12 h. Les pièces demandées sont: un CV, une lettre de motivation précisant le projet professionnel, une pièce d’identité, un certificat de scolarité et/ou un courrier d’acceptation d’une l’école ou d’une université et/ou une attestation de pré-inscription dans l’enseignement supérieur, un relevé de notes des trois dernières années.