Reprise progressive de l’accueil clientèle à la SMAE

Conformément aux mesures de restriction visant à lutter contre la propagation du COVID 19, le SMEAM et SMAE informent sa clientèle que la réception du public est assurée uniquement sur rendez-vous les lundis, mercredis et jeudis de 7h à 12h. Les mardis et vendredis matin de 7h à 12h étant réservés à la vente et au rechargement des cartes bornes fontaines.

Pour la prise de rendez-vous, vous pouvez joindre SMAE :

• Par téléphone au 0269 61 11 42 et choisir l’option « 3 » – 2 hôtesses sont affectées à la réception téléphonique des clients aux horaires habituels d’ouverture des bureaux

• En précisant le motif de la demande et en communiquant votre référence client :

• Par mail à l’adresse contact@mahoraisedeseaux.com

• Via le formulaire sur le site internet www.mahoraisedeseaux.com

Il est rappelé que le règlement des factures de consommation d’eau peut être effectué :

• Gratuitement et en espèces dans tous les bureaux de Poste de Mayotte

• Par virement, les coordonnées bancaires étant indiquées au verso de votre facture

• En quelques clics, par carte bancaire, à partir de votre espace client sur le site internet www.mahoraisedeseaux.com

Vous retrouverez sur le site, un mode d’emploi pour vous aider à créer votre espace client et régler votre facture.

« Le SMEAM et SMAE remercient sa clientèle pour sa patience et lui rappelle pour sa sécurité de continuer à respecter les mesures de distanciation sociale et le port du masque. »