Volcan: possibles nouvelles coulées de magma, mais pas d’évolution majeure

Une mission MAYOBS 13–2 s’est déroulée sur le navire Gauss de la société Fugro du 4 au 11 mai 2020, opérée par l’IFREMER, l’Institut Physique du Globe de Paris, le Bureau de Recherches Géologiques et Minières et le Centre National de Recherches Scientifique. Elle a permis d’acquérir des relevés du fond marin et des images de la colonne d’eau sur une surface d’environ 1500 km² à l’Est de notre île.

« Les relevés du fond marin permettent d’ores et déjà d’observer que la morphologie du volcan découvert en mai 2019 à environ 50 km à l’Est des côtes de Mayotte ne montre pas d’évolution majeure depuis le mois d’août dernier », indique une première analyse.

Qui note que « le relief du fond marin de l’ensemble de cette zone (dite zone volcan) a cependant été modifié sur un secteur d’environ 5 km2 au Nord-ouest du volcan. Cette évolution pourrait résulter de nouvelles coulées magmatiques, dont l’épaisseur, l’étendue et le volume sont en cours d’évaluation. Elles signent la persistance d’une activité volcanique tout comme l’identification de deux nouveaux panaches de fluides chauds à 1400 m de profondeur à l’aplomb des zones de génération des séismes (essaim sismique) ».

Ces observations ont été complétées par une seconde campagne (Mayobs 13-1) qui a été réalisée du 6 au 19 mai 2020, à bord du bâtiment de soutien et d’assistance outre-mer Champlain de la Marine nationale.

Les données des sismomètres de fond de mer qui ont été récupérés vont permettre d’affiner la connaissance des phénomènes sismiques dont la surveillance est assurée en continu par des réseaux de sismographes à terre. Les données recueillies seront disponibles et rendues publiques fin juin. Des sismomètres reconditionnés ont été immergés pour une nouvelle série de mesures d’environ 6 mois.