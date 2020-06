Covid-19 : 21 nouveaux cas, soit 2.079 au total

Situation épidémiologique

Nombre de cas confirmés de Covid-19 à Mayotte : 2.079

Patients officiellement guéris (mise à jour le 3 juin) : 1.523

Hospitalisation de patients Covid-19 au CHM : 37, dont 16 dans le service de médecine et 12 dans le service de réanimation

Hospitalisation à La Réunion : 20, dont 14 en médecine et 4 en réanimation

Décès (depuis le début de la crise covid) : 25, et 1 à La Réunion

L’ARS rapporte que « depuis l’introduction du virus à Mayotte, plus de 8.150 tests ont été réalisés par le laboratoire du CHM et par le laboratoire privé. La réorganisation du laboratoire du CHM, la participation du laboratoire privé (Troalen), le renfort de biologistes de la réserve sanitaire, l’approvisionnement minutieux et conséquent du matériel (réactifs, écouvillons, machines, etc) ont permis de doubler la capacité initiale de tests réalisés à Mayotte, voire même de la tripler en cas de nécessité, comme ce fut le cas ces derniers jours (test de la totalité des détenus et personnels du centre pénitentiaire de Majicavo). »

Consultez le bulletin-informations-covid-47-05-06-20