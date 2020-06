Tout savoir sur le Covid ce vendredi place de la République

La Direction de la Jeunesse et des Sports, l’ARS, le Rectorat et l’ADSS ont conçu un dispositif de formation pour la protection des habitants de Mayotte.

Il s’agit d’un parcours d’information et de conseils destiné à accompagner les acteurs associatifs (bénévoles, salariés, Services Civiques etc.) dans l’application des gestes barrières et des consignes de sécurité sanitaire pour la reprise de leurs activités.

On y apprendra que le virus est un microbe, qu’il entre dans l’organisme, et circule ensuite entre les habitants. On y comprendra les termes passés dans le langage commun depuis le début de l’épidémie, asymptomatique, maladies chroniques, anosmie, agueusie, etc. Et on maitrisera les techniques poussées de lavages de main, » savonnez, il faut bien faire mousser, frottez les paumes, les pouces, les ongles, le dos des mains et entre les doigts »

Rendez-vous ce vendredi 5 juin 2020, de 8h30 à 10h00 – 10h30 à 12h00), Place de la République à Mamoudzou.