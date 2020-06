Les terrasses en ouverture progressive à Mayotte

Toutes les terrasses n’étaient pas prises d’assaut en ce 1er jour de déconfinement. La reprise était timide.

Certains établissements se donnent davantage de temps pour se préparer aux réaménagements attendus. Si le Quartz (ex-Mbiwi) était ouvert avec quelques tables occupées, pour d’autres qui collent aussi à la réalité du décret sur les zones orange d’ouverture en terrasse, il va falloir travailler l’organisation.

C’est le cas du snack-bar et aussi résidence hôtelière, Ololo à Sakouli où son directeur Ivan Borie compte étaler la reprise… par peur du succès : « Dès que nous ouvrirons, ça sera noir de monde ». Or, c’est ce qu’il faut éviter. « Je vais donc ouvrir le 9 juin pour des repas à emporter. Et ensuite, nous proposerons les mêmes services qu’avant, en sachant qu’en juillet et août, une grosse partie de notre clientèle est en vacances en métropole ». De quoi souffler et préparer la rentrée donc. Toute une organisation aussi pour le personnel, « j’avais sollicité le chômage partiel pour nos employés qui correspondent à 15 temps plein ».

Au restaurant Haraka de Kawéni aussi, le top départ sera donné la semaine prochaine par des plats à emporter, « nous avons peu d’espaces en terrasse », se justifient les propriétaires.

A.P-L.