CENTRE HOSPITALIER DE MAYOTTE (CHM)

AOO N° 33 /TRAV/2020

« PRESTATIONS MAINTENANCE DES INSTALLATIONS TECHNIQUES D’ASSAINISSEMENTS DU CHM »

Lot n°1 VIDANGE BAC A GRAISSE

Lot n°2 Maintenance STEP Laboratoire

Lot n°3 Maintenance station de levage EU, vidange, curage, hydro-curage

Le Centre Hospitalier de Mayotte a lancé sur le site BOAMP un Avis d’Appel Public à la Concurrence relatif à la prestation citée ci-dessus.

Avis n° 20-69107 envoyé au BOAMP le 28/05/2020

Adresse auprès de laquelle les documents et les renseignements administratifs peuvent être obtenus :

– Les soumissionnaires sont invités à télécharger le Dossier de Consultation des Entreprises (DCE) dans son intégralité via le site de dématérialisation dont l’adresse Internet est la suivante : www.achatpublic.com

– Les offres des candidats sont transmises exclusivement par voie électronique via le même site avant la date et l’heure limite de réception des offres mentionnée dans le Règlement de Consultation.

Date d’envoi du présent avis : 02 juin 2020