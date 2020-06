Attaques contre Camille Miansoni : le procureur général de Saint-Denis annonce des poursuites

Le procureur général près la cour d'appel de Saint Denis, Denis Chausserie-Laprée, annonce l'ouverture d'une enquête pénale après les propos diffamatoires et racistes visant le procureur de Mamoudzou Camille Miansoni.

En visite à Mayotte jusqu’à la fin de la semaine, le procureur général de La Réunion Denis Chausserie-Laprée a bousculé son calendrier pour exprimer son indignation en multipliant les rendez-vous avec la presse dès son arrivée à Mayotte.

Il dénonce notamment les propos nauséabonds qui ont visé le procureur Camille Miansoni ces derniers jours. Outre les appels à la démission qui, s’ils témoignent d’un manque de connaissance du système judiciaire, participent de la liberté d’expression, des publications en ligne ont sombré dans les attaques personnelles, visant le procureur au sujet de son lieu de naissance ou l’accusant de complicité avec des criminels. Des poursuites seront donc engagées pour apologie de la violence, injure à caractère racial et diffamation, envers les auteurs des publications visées et certains commentateurs.

