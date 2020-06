Par ASSP en date du 20/05/2020, il a été constitué une SAS dénommée : MDB TRADE

Sigle : MDB Trade

Siège social : 14 lotissement val fleuri 97600 KOUNGOU Capital : 3000 €

Objet social : Toutes activités d’importation, d’exportation et de vente de produits manufacturés, en gros et semi gros,conseil, commercialisation et distribution de ces marchandises, et toute activité connexe.

Président : M SALIM Nadjame demeurant 14 lotissement val fleuri 97600 MAMOUDZOU élu pour une durée de illimtée.

Admission aux assemblées et exercice du droit de vote : Chaque actionnaire est convoqué aux Assemblées. Chaque action donne droit à une voix.

Clauses d’agrément : Les actions sont librement cessible ou les actions sont cessible avec l’accord du président de la société aux tiers

Durée : 99 ans à compter de son immatriculation au RCS de MAMOUDZOU.