Remontée des prix à la pompe en juin

Après les fortes baisses des produits pétroliers au mois de mars et avril en raison de la crise liée au Covid-19, les cotations remontent au mois de mai du fait de perspectives économiques mondiales plus positives.

Les prix des produits pétroliers à Mayotte sont fixés en application des dispositions du code de l’énergie, notamment ses articles R. 671-23 à R. 671-37 et par un arrêté interministériel de méthode du 5 février 2014.

Ainsi, les éléments d’évolution des prix des carburants et du gaz qui tiennent compte des conditions réelles du marché, sont pris en compte, notamment la parité euro/dollar et la cotation des produits à l’importation.

En application de ce dispositif de régulation des prix, le préfet vient de signer l’arrêté qui fixe le tarif des produits pétroliers pour Mayotte à partir du 1er juin 2020.

Les prix à Mayotte sont ainsi fixés :

Supercarburants sans plomb : 1,33 € / litre (+ 6 centimes par rapport à mai)

Gazole : 1,07 € / litre (+1 cent)

Pétrole lampant : 0,61 € / litre (2 cents)

Mélange détaxé : 0,80 € / litre (+6 cents)

GO Marine : 0,69 € / litre (+1 cent)

La bouteille de gaz de 12kg est de 21,50 euros (+1 euro)

Les cotations des produits pétroliers importés sont en hausse de 41,69 % pour l’essence sans plomb et le mélange détaxé, de 4,36 % pour le gazole et le pétrole lampant, et de 19,56 % pour le G.O Marine.

La conversion Euro/Dollar reste stable par rapport au mois précédent.

Évolution des prix et des produits pétroliers importés à Mayotte

Essence : 74,12 $ la tonne sur 1 mois soit 41,69 % ( – 81,88 $ sur 2 mois)

Gazole ; 9,20 $ la tonne sur 1 mois 4,36 % ( – 119,82 $ sur 2 mois)

Pétrole lampant : 9,20 $ la tonne sur 1 mois 4,36 % ( – 119,82 $ sur 2 mois)

Mélange détaxé : 74,12 $ la tonne sur 1 mois soit 41,69 % ( – 81,88 $ sur 2 mois)

G.O marine : 28,51 $ la tonne sur 1 mois soit 19,56 % ( – 153,59 $ sur 2 mois)

La régulation des prix pétroliers s’inscrit dans l’action du gouvernement dans la lutte contre la vie chère au profit des consommateurs mahorais.

Ces prix sont applicables à partir du lundi 1er juin 2020, 00h.