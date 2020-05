– NOM ET ADRESSE OFFICIELS DE L’ORGANISME ACHETEUR :

Mairie de Bandraboua.

Correspondant : MOHAMED Farah, 238 rue de l’Hôtel de ville 97650 Bandraboua tél. : 02-69-62-54-18 télécopieur : 02-69-62-54-17 Courriel : farah.mohamed@mairiebandraboua. fr

OBJET DU MARCHÉ :

Achat et livraison des fournitures scolaires de l’année 2020-2021 destinées aux écoles élémentaires et maternelles de la commune de Bandraboua

Lieu d’exécution : Mairie de Bandraboua 97650 BANDRABOUA

Lieu de livraison : aux écoles élémentaires et maternelles de la commune de Bandraboua

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES :

Possibilité de présenter une offre pour un lot, plusieurs lots, tous les lots

à compter du 25 Aout 2020 et jusqu’au 30 Septembre 2020

Date prévisionnelle de début des prestations (fournitures/services) : 25 Aout 2020

Les candidatures et les offres seront entièrement rédigées en langue française ainsi que

les documents de présentation associés.

Unité monétaire utilisée, l’euro.

JUSTIFICATIONS À PRODUIRE QUANT AUX QUALITÉS ET CAPACITÉS DU CANDIDAT :

Documents à produire obligatoirement par le candidat, à l’appui de sa candidature :

-Déclaration sur l’honneur du candidat justifiant qu’il n’entre dans aucun des cas

d’interdiction de soumissionner obligatoires prévus aux articles 45 et 48 de l’ordonnance

n° 2015-899 du 23 juillet 2015 ou, pour les marchés publics de défense ou de sécurité,

qu’il n’entre dans aucun des cas d’interdiction de soumissionner obligatoires prévus aux articles 45 ,46 et 48 de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 (si cette déclaration n’est pas déjà demandée dans le cadre du formulaire DC1, ci-après.).

-Déclaration sur l’honneur du candidat attestant qu’il est en règle, au cours de l’année

précédant celle au cours de laquelle a lieu le lancement de la consultation, au regard

des articles L. 5212-1, L. 5212-2, L. 5212 5 et L. 5212-9 du code du travail, concernant

l’emploi des travailleurs handicapés (si cette déclaration n’est pas déjà demandée dans

le cadre du formulaire DC1, ci-après).

-Si le candidat est établi en France, une déclaration sur l’honneur du candidat

justifiant que le travail est effectué par des salariés employés régulièrement au regard

des articles L. 1221-10, L. 3243-2 et R. 3243-1 du code du travail (dans le cas où le

candidat emploie des salariés, conformément à l’article D. 8222-5-3° du code du travail)

(si cette déclaration n’est pas déjà demandée dans le cadre du formulaire DC1, ciaprès).

Documents à produire à l’appui des candidatures par le candidat, au choix de l’acheteur

public :

-Déclaration concernant le chiffre d’affaires global et le chiffre d’affaires concernant

les fournitures, services ou travaux objet du marché, réalisés au cours des trois derniers

exercices disponibles (renseignements à inscrire dans le formulaire DC2, si celui-ci est

demandé par l’acheteur public).

-Déclaration appropriée de banques ou preuve d’une assurance pour les risques

professionnels (déclaration à produire en annexe du formulaire DC2, si celui-ci est

demandé par l’acheteur public) .

– Bilans ou extraits de bilans, concernant les trois dernières années, des opérateurs

économiques pour lesquels l’établissement des bilans est obligatoire en vertu de la loi

(documents à fournir en annexe du formulaire DC2, si celui-ci est demandé par

l’acheteur public).

-Déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l’importance du

personnel d’encadrement pour chacune des trois dernières années (déclaration à

produire en annexe du formulaire DC2, si celui-ci est demandé par l’acheteur public).

-Présentation d’une liste des principales fournitures ou des principaux services

effectués au cours des trois dernières années, indiquant le montant, la date et le

destinataire public ou privé. Les livraisons et les prestations de services sont prouvées

par des attestations du destinataire ou, à défaut, par une déclaration de l’opérateur

économique (documents à fournir en annexe du formulaire DC2, si celui-ci est demandé

par l’acheteur public).

-Formulaire DC1, Lettre de candidature – Habilitation du mandataire par ses cotraitants (disponible à l’adresse suivante : http://www.economie.gouv.fr/daj/formulairesdeclaration-du-candidat).

-Formulaire DC2, Déclaration du candidat individuel ou du membre du

groupement.(disponible à l’adresse suivante :

http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-du-candidat).

Documents à produire obligatoirement par l’attributaire, avant la signature et la

notification du marché public ou de l’accord-cadre (formulaire NOTI1) :

-Les pièces prévues aux articles D. 8222-5 ou D. 8222-7 et D. 8222-8 du code du

travail.

-Si l’attributaire est établi en France, les attestations et certificats délivrés par les

administrations et organismes compétents prouvant qu’il a satisfait à ses obligations

fiscales et sociales ou un état annuel des certificats reçus (formulaire NOTI2).

La transmission et la vérification des documents de candidatures peut être effectuée par

le dispositif Marché public simplifié sur présentation du numéro de SIRET : non

CRITÈRES D’ATTRIBUTION :

Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés

dans le cahier des charges (règlement de la consultation, lettre d’invitation ou document

descriptif).

Type de procédure : procédure adaptée.

Date limite de réception des offres :

19 Juin 2020 à 16:00

Délai minimum de validité des offres : 90 jours à compter de la date limite de réception

des offres.

AUTRES RENSEIGNEMENTS :

Conditions de remise des offres ou des candidatures :

Les candidats transmettent leur offre uniquement sur la plateforme des marchés public

Date d’envoi du présent avis à la publication :2 8 Mai 2020.

Adresse à laquelle des renseignements complémentaires peuvent être obtenus : Mairie

de Bandraboua

Correspondant : Madame MOHAMED Farah 238 rue de l’Hôtel de ville 97650

BANDRABOUA , tél. : 0269625418 , télécopieur : 0269625417 , courriel :

farah.mohamed@mairie-bandraboua.fr .

RENSEIGNEMENTS RELATIFS AUX LOTS :

Lot n° 1 : Papeterie et petit matériel. –

voir la liste des détails des articles sur le bordereau de prix Livraison :

2020-08-25

Lot n° 2 : Matériel pédagogique. –

voir la liste des détails des articles sur le bordereau de prix Livraison :

2020-08-25

Lot n° 3 : Manuels et albums scolaires. –

voir la liste des détails des articles sur le bordereau de prix Livraison :

2020-08-25

Lot n° 4 : Matériel de sport. –

voir la liste des détails des articles sur le bordereau de prix Livraison :

2020-08-25