Covid-19 : 29 nouveaux cas, soit 1.699 au total

"Nos comportements individuels et collectifs influencent directement la vitesse de l’épidémie et son évolution", rappelle l'ARS Mayotte qui invite à conserver les gestes de protection.

Situation épidémiologique

Cas confirmés à Mayotte : 1.699

Patients officiellement guéris (mise à jour le 29.05) : 1.385 (81%)

Hospitalisations au CHM : 39, dont 19 patients dans le service de médecine et 9 en réanimation

Hospitalisation à La Réunion après évasan : 17, dont 15 en médecine et 2 en réanimation

Décès (depuis le début de la crise covid) : 21, et un à La Réunion

Nombre de tests réalisés : plus de 6.800

L’ARS Mayotte informe que le virus circule toujours sur Mayotte. « Plus que jamais, tous ensemble, ne relâchons pas nos efforts et empêchons efficacement sa diffusion. Nos comportements individuels et collectifs influencent directement la vitesse de l’épidémie et son évolution; ils constituent une barrière face à la propagation virale. C’est en adoptant ensemble tous les gestes de prévention qui entravent la propagation du virus, que nous combattrons avec succès l’épidémie qui touche notre île.

Face aux risques de contamination, les personnes les plus fragiles doivent faire preuve d’une vigilance accrue car elles risquent de développer une forme sévère de la maladie. Les personnes ayant plus de 65 ans ou atteintes d’une pathologie chronique, présentant une immunodépression ou les femmes enceintes, au cours du 3ème trimestre de grossesse, doivent se protéger partout et en permanence et éviter les déplacements et contacts non nécessaires. »

Consulter le bulletin-informations-covid-43-29-05-20