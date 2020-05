A Chirongui, toutes les écoles seront ouvertes ce 2 juin

Elle a donné le « la » d’une reprise scolaire qui n’avait rien d’évident cette semaine. Alors que du côté de l’ARS Mayotte on nous annonçait un pic régulièrement repoussé, la maire Hanima Ibrahima Jouwaou a tranché en faveur d’une reprise progressive de l’ouverture des écoles. En mettant l’accent sur l’éducation aux gestes barrière.

Aprés l’annonce du ministre de l’Education nationale sur l’ouverture de toutes les écoles y compris en zone orange, la maire se dit au diapason : « Toutes les écoles de la commune sont prêtes à accueillir les classes de Grande Section, CP, CE1 et CM2 à partir de mardi 2 juin », annonce-t-elle ce vendredi.

Et les moyens sont mis, après une collaboration étroite avec le rectorat. Les agents de la mairie et du CCAS ont été formés à la prise de température à l’entrée de l’école, au traçage au sol pour respecter un parcours et les distances de 1.5m entre les élèves, à la formation des agents aux respects et à l’explication des gestes barrières aux enfants. Et du côté des aménagements, l’implantation de points d’eau pour se laver les mains avant de rentrer en classe, la réorganisation des salles de classe permettant de respecter les distances sociales.

La cloche de la rentrée va sonner plusieurs fois

Des rencontres ont été organisées avec les parents, les enseignants et les Inspecteurs de l’Éducation Nationale pour préparer dans les meilleures conditions l’accueil des enfants.