Covid-19 : 25 nouveaux cas, soit 1.670 au total, les hospitalisations en baisse

L'évolution de l'épidémie est regardée de prés en ce 28 mai, jour d'annonces du premier ministre sur les nouvelles cartes aux couleurs rouge et verte et sur la 2ème phase du déconfinement en métropole. A Mayotte, le mot n'est pas encore officiellement prononcé. A noter l'arrivée du 2ème détachement des armées et de 70m3 de fret sanitaire.