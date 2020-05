– NOM ET ADRESSE OFFICIELS DE L’ORGANISME ACHETEUR :

Commune de M’tsamboro.

Correspondant : ABDALLAH Suldine, 625 Route Nationale Mtsahara 97630 Mtzamboro

tél. : 02-69-63-74-05

télécopieur : 02-69-60-55-21

Courriel : suldine.abdallah@mairiemtsamboro.fr

OBJET DU MARCHÉ :

MISSION CSPS POUR LA MISE AUX NORMES DU TERRAIN DE

FOOTBALL DE M’TSAHARA

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES :

mission CSPS

Refus des variantes.

Possibilité de présenter une offre pour un lot

JUSTIFICATIONS À PRODUIRE QUANT AUX QUALITÉS ET CAPACITÉS DU CANDIDAT :

La transmission et la vérification des documents de candidatures peut être effectuée par

le dispositif Marché public simplifié sur présentation du numéro de SIRET : non

CRITÈRES D’ATTRIBUTION :

Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés

dans le cahier des charges (règlement de la consultation, lettre d’invitation ou document

descriptif).

Type de procédure : procédure adaptée.

Date limite de réception des offres :

26 Juin 2020 à 12:00

Délai minimum de validité des offres : jusqu’au 26 Juin 2020.

Date d’envoi du présent avis à la publication :2 7 Mai 2020.