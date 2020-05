Covid-19 : 11 nouveaux cas, soit 1.645 au total, légère baisse des hospitalisations

Situation épidémiologique

Nombre de cas confirmés de Covid-19 à Mayotte : 1.645

Patients officiellement guéris (mise à jour le 27 mai) 1.314 (prés de 80%)

Hospitalisation de patients Covid-19 à Mayotte : 41 (contre 44 la veille), dont 24 dans le service de médecine et 10 dans le service de réanimation

Hospitalisation de patient Covid à La Réunion après évasan : 12 (contre 14 la veille), dont 10 en médecine et 2 en réanimation

Décès (depuis le début de la crise covid) 20 à Mayotte, et un à La Réunion

L’ARS explique que « entre le 3 mai et le 24 mai, 66 personnes ont bénéficié d’une évacuation sanitaire depuis le CHM vers La Réunion. Parmi ces évacuations, 11 concernaient des patients touchés par le Covid-19 (dont 2 patients testés négatifs au départ de Mayotte et qui, finalement ont été dépistés positifs à La Réunion au cours de leur hospitalisation). Les autres évacuations permettent à la fois aux patients de Mayotte de bénéficier de soins essentiels, et au CHM de reconstituer sa capacité en offre de soins. »

