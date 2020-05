« Ce n’est pas la peine de planter les masques, ils ne repoussent pas ! »

On assiste à Mayotte aux mêmes scènes désolantes qu’en métropole: les protections sanitaires sont jetés au sol, rajoutant de la pollution aux nombreux déchets. La mairie de Chirongui lance une communication en trois langues.

Ils polluent nos sols, nos rivières, nos mangroves et notre lagon, et mettent en danger les animaux qui les ingèrent. « Ne jeutez pas vos masques et vos gants usagés dans la nature ou sur la voie publique! » La mairie de Chirongui a choisi de mêler humour et prévention pour toucher les habitants dans les trois langues de l’île.