2ème tour des municipales : à Mamoudzou, l’opposition se veut exemplaire

Lors de son annonce sur la tenue du second tour des élections pour le dimanche 28 juin 2020, le premier ministre avait indiqué que ce serait sans campagne sur les marchés, et sans meetings. A Mamoudzou, les deux listes d’opposition privilégient la distanciation dans l’action politique.

A Mamoudzou, l’opposition donne le « la » du respect de ces mesures destinées à combattre la propagation du virus, en annonçant « annuler tous nos regroupements, sous forme de meetings populaires », « limiter nos seules réunions au nombre maximum autorisé avec les distanciations physiques et autres gestes barrières recommandées, et « privilégier le maximum possible, tout autre moyen, téléphonie, réseau social, visio conférence etc… pour diffuser nos messages respectifs en lien avec la campagne électorale. »

Par ailleurs, pour l’organisation des opérations de vote le dimanche 28 juin, les deux listes « Réussir Ensemble » et « Mamoudzou c’est nous », offrent leurs services au maire de Mamoudzou, « pour apporter nos contributions quant à l’organisation et aux mesures de sûreté à mettre en place, dans les 29 bureaux de vote et ainsi permettre aux électeurs de la commune d’accomplir leur devoir citoyen en toute confiance ».