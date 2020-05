CSSM : Subvention pour la lutte contre la diffusion du virus en milieu professionnel

« L’employeur est responsable de la santé et de la sécurité de ses salariés. La loi prévoit

qu’il doit prendre des mesures de prévention et veiller à l’adaptation de ces mesures pour

tenir compte du changement des circonstances », rappelle la CSSM.

La crise sanitaire va impliquer la mise en place de nouvelles mesures pour protéger les salariés contre les risques d’exposition et de contamination au COVID-19.

Le réseau Assurance Maladie – Risques professionnels/ INRS (représenté à Mayotte par la CSSM) et le Ministère du travail ont publié des fiches conseils métiers destinées aux employeurs pour les aider à prendre les mesures nécessaires afin d’assurer la santé et la sécurité des salariés.

Le service prévention des risques professionnels (PRP) de la CSSM vous encourage à consulter ces fiches conseils métiers qui déclinent les principes de prévention au sein de secteurs d’activités présents sur le territoire de Mayotte sur le site dédié.

Et la CSSM accompagne financièrement les entreprises à mettre en place des mesures de protection de leurs salariés. « Pour accompagner ces mesures de prévention, d’organisation, de protection de la santé des salariés et de limitation d’exposition au COVID-19, le réseau Assurance Maladie – Risques professionnels a mis en place une nouvelle Subvention Prévention TPE nommée « Prévention COVID». Celle-ci est destinée à aider les entreprises de moins de 50 salariés et les travailleurs indépendants sans salariés, à faire face aux achats ou locations réalisées entre le 14 mars et le 31 juillet 2020 afin de lutter contre la propagation du Covid-19 en milieu professionnel.

Votre demande devra être envoyée à la CSSM avant le 31 décembre 2020 à prp@cssmayotte.fr

Pour plus d’informations, rendez-vous sur le site internet de la CSSM : www.cssm.fr