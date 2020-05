Covid-19: 25 nouveaux cas, soit 1.634 au total

Le bulletin de l'ARS Mayotte tombe dans un contexte de semi-déconfinement officiel, qui l'était déjà dans les faits. Il est donc rappelé de redoubler de vigilance sur le port du masque et le lavage des mains.

Situation épidémiologique

Nombre de cas confirmés de Covid-19 à Mayotte : 1.634

Patients officiellement guéris (mise à jour le 26 mai): 1.277 (78%)

Hospitalisation de patients Covid-19 à Mayotte: 44, dont 25 dans le service de médecine 25

et 10 dans le service de réanimation (dont 1 en réanimation néonatale)

Hospitalisation à La Réunion après évasan: 14, dont 13 en médecine et 1 en réanimation

Décès (depuis le début de la crise covid) : 20, et un à La Réunion

Suite à la publication le 25 mai par le Préfet de Mayotte, d’un arrêté permettant la réouverture des lieux de culte, des établissements scolaires, des plages et des activités nautiques, à la condition du respect des recommandations d’hygiène et de distanciation physique, l’ARS rappelle la nécessité absolue de maintenir les gestes barrières : « ils sont vitaux pour éviter une vague de contamination encore plus importante dans les semaines à venir. »

Pour casser les chaines de transmission et éviter de contaminer ses proches, il est indispensable de poursuivre nos efforts en adoptant, au quotidien, les gestes qui sauvent : distanciation physique, lavage des mains et port du masque. Ces réflexes de protection doivent s’inscrire dans la durée parmi les habitudes de vie de chacun des habitants de Mayotte.

Il ne faut pas renoncer aux soins !

« En complément de ces gestes, tous les professionnels de santé de Mayotte sont mobilisés pour assurer la continuité des soins nécessaires aux personnes malades sur le territoire. Le Covid-19 ne doit pas être un obstacle à la vaccination des enfants, ni au suivi médical des autres pathologies chroniques. En effet, ces derniers doivent rester attentifs à leur état de santé car le renoncement aux soins pourrait les mettre en danger.

Comme toujours, les professionnels de santé continuent d’assurer les soins dans les cabinets médicaux, dans les centres médicaux de référence, à distance (téléconsultations) ou à domicile. Ils sont organisés pour vous protéger du COVID-19 et vous soigner en toute sécurité, en respectant strictement les mesures d’hygiène. »

