Sodifram offre plus de 130 000€ au personnel du CHM « pour dire merci »

« Certains les applaudissent, nous, c’est ça notre façon de les remercier ».

Dans la cour de l’institut de formation aux études de santé, Mlanao Nassroudine, directeur d’exploitation du groupe Sodifram, porte un grand chèque de 50€, symbolisant son don aux personnels du CHM. « On a voulu dire merci et courage à tout le personnel soignant de Mayotte, et en particulier au personnel hospitalier. Depuis 30 ans que Sodifram existe, le personnel nous soigne. C’est le moment de montrer notre gratitude en faisant un geste solidaire » explique le cadre. « On les comprend d’autant plus que nos équipes sont elles aussi en première ligne. Même si c’est moins que les soignants, il faut rendre service au public en fournissant des produits de première nécessité. »

« Un petit geste pour dire merci »

En tout, le groupe Sodifram offre un total de 2650 bons d’achat de 50€ chacun, soit 132.500€ de don. « Un petit geste pour dire merci » résume le responsable.

Un geste accueilli chaleureusement par Catherine Barbezieux, la directrice du CHM, pour qui « les équipes du CHM ont fait un travail remarquable » face à l’épidémie. Dans ce contexte « ça fait chaud au cœur, on est dans une période particulière » exprime-t-elle.

Issa Issa Abdou, président du conseil de surveillance du CHM était lui aussi présent à la petite cérémonie, et a fait part de sa reconnaissance, envers le groupe commercial tant qu’envers le personnel du CHM.

YD