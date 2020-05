SOCIETE IMMOBILIERE DE MAYOTTE (SIM)

1 – IDENTIFICATION DE L’ORGANISME QUI PASSE LE MARCHÉ

SOCIETE IMMOBILIERE DE MAYOTTE, Société anonyme d’économie mixte

Maître d’œuvre :

Groupement ARCHITECTE A.MA / EGIS, dont le mandataire dûment habilités par ses cotraitants est ARCHITECTE A.M.A, ZI NEL-BP 657 Kaweni – 97600 Mamoudzou, représentée par Madame Bertrand GARIN.

Tel : 0269 61 13 88 Email : ama1@ama.yt

Les renseignements techniques peuvent être obtenus auprès de la maîtrise d’œuvre.

Contrôleur Technique :

BUREAU VERITAS – Agence de Mayotte – Rue de la Mangrove – 97600 MAMOUDZOU

Tél. : 0269 62 73 00 / Fax : 0269 62 73 01 E-mail : jasmin.deze@fr.bureauveritas.com

CSPS :

MCS – Site CAPMAY 3 ZI Vallée 3 Longoni – 97690 KOUNGOU

Tél. : 0639 68 56 05 / Fax : 0269 61 33 85 E-mail : secretariat.direction@holding-bm.com

2 – MODE DE PASSATION DU MARCHÉ

Marchés publics passés selon une procédure adaptée (article L.2123-1 du Code de la commande publique).

La procédure mise en œuvre est une procédure adaptée ouverte avec possibilité de négociation.

Les seules candidatures et offres comportant l’ensemble des pièces dont la production est sollicitée et jugée recevable seront retenues pour être analysées.

3 – OBJET DU MARCHÉ ET LIEU D’EXÉCUTION

L’opération de travaux a pour objet : Construction d’un immeuble collectif d’habitation de 13 logements locatifs sociaux «ILOT CENTRAL»

Nature et étendue des travaux : Les travaux seront exécutés en une seule tranche décomposée en 14 lots

Lieu d’exécution : Le projet se situe dans la commune de Ouangani.

4 – FINANCEMENT DE L’OPÉRATION

Subventions Etat, crédit d’impôts et emprunts bancaires.

5 – DÉLAIS D’EXÉCUTION DES OUVRAGES

Démarrage prévisionnel : Juillet 2020

Durée prévisionnelle des travaux : 16 mois y compris 2 mois de période de préparation

6 – DÉCOMPOSITION EN LOTS ET NATURE DES TRAVAUX

– LOT 1 : RESEAUX – AMENAGEMENT EXTERIEUR :

192 830,00€

Option STEP : 194 235,00 €

– LOT 1b : RESEAUX BASSE TENSION : 16 225,00€

– LOT 2 : GROS ŒUVRE :

861 389,45€

– LOT 3 : ETANCHEITE :

11 940,00€

– LOT 4 : CHARPENTE METALLIQUE COUVERTUR :

104 220,00€

– LOT 5: MENUISERIES ALUMINIUM : 123 245,00€

– LOT 6 : MENUISERIES BOIS :

82 031,00€

– LOT 7 : SERRURERIE :

46 555,00€

– LOT 8 : PLATRERIE & CLOISONS SECHES :

45 973,00€

– LOT 9 : CARRELAGE REVETEMENTS DE SOLS :

63 272,30€

– LOT 10 : PEINTURE INT et EXT :

50 534,00€

– LOT 11 : ELECTRICITE :

96 329,50€

– LOT 12 : PLOMBERIE :

56 003,00€

– LOT 13 : EAU CHAUDE SOLAIRE :

47 695,00€

LOT 14 : TRAITEMENT ANTI TERMITES :

2 750,00€

7 – CONDITIONS DE PARTICIPATION

Le pouvoir adjudicateur informe les candidats que le dossier de consultation des entreprises est dématérialisé.

Les candidats auront la possibilité de télécharger les documents dématérialisés du dossier de consultation des entreprises, documents et renseignements complémentaires ainsi que l’avis d’appel public à la concurrence via le site internet : www.marches-securises.fr.

Afin de pouvoir décompresser et lire les documents mis à disposition par le pouvoir adjudicateur, les soumissionnaires devront disposer des logiciels permettant de lire les formats suivants :

• Fichiers compressés au standard.zip (lisibles par les logiciels Winzip, Quickzip ou winrar par exemple) Adobe® Acrobat®.pdf (lisibles par le logiciel Acrobat Reader) Rich Text Format.rtf (lisibles par l’ensemble des traitements de texte : word de Microsoft, Wordpercfect, Openoffice, ou encore la visionneuse de Microsoft….), .doc ou .xls ou .ppt (lisibles par l’ensemble MicrosoftOffice, Openoffice, ou encore la visionneuse de Microsoft….)

• Le cas échéant le format DWF (lisibles par les logiciels Autocad, ou des visionneuses telles que Autodesk DWF viewer, Free DWG Viewer d’Informative Graphics, …).

8 – CONDITIONS ET ADRESSE DE REMISE DES CANDIDATURES ET DES OFFRES

Les candidatures et les offres seront envoyées sous la forme dématérialisée sur la plateforme www.marches-securises.fr sauf les éléments ne pouvant pas être envoyés sous la forme dématérialisée.

9 – RENSEIGNEMENTS À PRODUIRE POUR CHAQUE ENTREPRISE

Voir règlement de consultation

10 – Critères d’attribution des marchés

Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous :

1. Montant de l’offre :

60%

2. Valeur technique de l’offre chantier :

40 % 2.1 Mémoire technique : 10%

2.2 Moyens matériels et humains affectés à l’opération : 10%

2.3 Références relatives à l’importance et à la nature des travaux : 20%

Au terme de l’analyse des candidatures et des offres, un classement sera effectué et proposé à la CAO pour faire le choix des entreprises.

11 – DATE LIMITE DE RÉCEPTION DES CANDIDATURES ET OFFRES :

Lundi 22 juin 2020 à 23h55

12 – DÉLAI DE VALIDITÉ DES OFFRES :

180 jours à compter de la date de réception de l’offre

13 – PROCÉDURE DE RECOURS

13.1– Instance chargée des procédures de recours

Tribunal de Grande Instance de Mamoudzou

13.2– Introduction des recours

Référé précontractuel ou Référé contractuel dans les délais prévus aux articles 1441-1à 1441-3 du code de procédure civile

14 – DATE D’ENVOI À LA PUBLICATION CHARGÉE DE L’INSERTION :

Vendredi 22 mai 2020