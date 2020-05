Marché informel de l’Aïd à Majicavo Dubaï : le préfet fait distribuer 7.000 masques

Bien que les foires Ramadan aient été interdites en période de confinement (seuls quelques marchés alimentaires étaient autorisés), des tentures se dressaient à l’intérieur du village de Majicavo Dubaï (Koropa) depuis plusieurs jours. Il s’agit pour les familles d’acheter vêtements et accessoires pour la fête de l’Aïd. Comme à Noël.

L’objectif de l’interdiction préfectorale sur les foires de l’Aïd était de se méfier d’un non respect des distances de sécurité sanitaire. En conséquence, et vu les débordements, le préfet dit « regretter » ces attroupements, et a mis en place une distribution de masques et de gel hydroalcoolique, « pour empêcher la propagation du virus », « avec l’appui du secteur associatif (Nouvelle aire) et des collégiens encadrés par le Rectorat et la Direction de la jeunesse. Plus de 7.000 masques sont en cours de distribution. »

Jean-François Colombet rappelle en outre que « les rassemblements de plus de 10 personnes sont interdits et que nous devons, tous, faire preuve de civisme en appliquant les gestes barrières et les règles de distanciation physique. Ces mesures sanitaires doivent être impérativement respectées ».

Le préfet insiste sur le fait que cette année, les célébrations de l’ Aïd El-Fitr se dérouleront dans des conditions particulières : Le virus Covid 19 circule encore à Mayotte !

Individuellement et collectivement, nous devons limiter l’impact de la maladie par l’application des gestes barrières :

* Lavez-vous les mains autant de fois que possible ;

* Portez un masque dès que vous sortez ;

* Respectez la distanciation sociale, n’hésitez pas à faire un pas en arrière ;

* Évitez les embrassades ou les poignées de mains.