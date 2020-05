Parcoursup: bacheliers, vous n’avez plus qu’un jour pour valider

Le temps n'est plus aux hésitations, d'autant que le choix que chacun aura fait permettra de libérer de la place pour les autres ! Les futurs étudiants ont jusqu'à demain minuit.

« Parcoursup poursuit sa phase d’admission. Un grand nombre de candidats a déjà reçu des propositions d’admission à répondre AVANT samedi 23 mai 2020 à 23h59 heure de Paris », indique le rectorat de Mayotte.

« Pour rappel, la phase d’admission fonctionne en continu : chaque matin, les dossiers des candidats sont actualisés. Chaque fois qu’un candidat fait un choix entre plusieurs propositions d’admission, il libère une place pour un autre candidat qui souhaite également suivre cette même formation. La situation de chaque candidat évolue donc au fil des jours.

Lorsqu’une proposition d’admission est faite par une formation, les candidats reçoivent une alerte le matin (heure de Paris) : dans leur messagerie personnelle, dans la messagerie « Contact » intégrée à leur dossier Parcoursup, sur leur portable par SMS et via l’application Parcoursup préalablement téléchargée.

Si vous avez des questions ou rencontrez une difficulté, n’hésitez pas à contacter : vos professeurs principaux, votre établissement, le CIO : Tel. : 06 39 39 79 90 – Mel. : ciomamoudzou@ac-mayotte.fr, l’assistance Parcoursup de préférence par message écrit en utilisant la rubrique contact depuis votre dossier Parcousup, par téléphone (de 8h à 12h et de 14h à 17h du lundi au jeudi ; et de 8h à 12h le vendredi) : 02 69 61 95 34 ou 02 69 61 61 04, des permanences seront assurées tout au long de la phase d’admission durant tous les week-ends et jours fériés de 8h à 14h.