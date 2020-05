EDM sur la ligne progressive d’un retour à la normale

A partir du 25 mai 2020, EDM commence une nouvelle phase progressive et prudente de reprise d’activité. Les techniciens reprendront l’ensemble des activités sur le terrain et au domicile des clients avec beaucoup de précautions, notamment lors des interventions de nouveaux raccordements et de relève.

Il sera évidemment question de mesures barrière renforcées. Les agents commenceront par prendre contact avec les particuliers avant toute intervention, « il sera demandé à chaque client de respecter toutes les mesures barrières, notamment une distance d’au moins 1m50 avec le technicien tout au long de l’intervention », indique l’opérateur.

Le déconfinement n’étant pas encore acté, et « l’épidémie étant toujours active et évolutive sur le territoire », les guichets et caisses restent pour l’heure fermés. Pour toute demande, l’accueil téléphonique reste ouvert et sera renforcé. Au regard du grand nombre d’appels et pour plus de réactivi­té, les prises de contact dématérialisées (via mail ou site internet) sont privilégiées.

Toutefois, les clients nécessitant un accompagnement particulier pour le traitement de leurs demandes, ou n’ayant pas de moyen de transmettre des données/documents par mail, pourront être reçus par un conseiller client uniquement sur rendez-vous . La prise de rendez-vous peut se faire à compter de lundi 25 mai par plusieurs moyens : téléphone, mail et via la page Facebook de l’entreprise. « Chaque client devant se rendre au siège est prié de porter un masque en entrant sur le site pour sa sécurité et celle des autres. »

Pour rappel, le paiement des factures peut se faire sur le site internet mais également sur les bornes de paiement disponibles à Kawéni (espèces et CB acceptés).

Pour contacter EDM :