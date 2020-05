« Blue#1 : 4 h de concert avec les plus grands artistes de  l’Océan Indien ! », ce vendredi soir

Votre agenda week-end était réduit ces deux derniers mois à la capacité des membres de votre famille à fournir une offre culturelle au foyer. Nous étions tous inégaux devant le principe… Pendant le déconfinement, de nombreux artistes ont proposé des concert live depuis chez eux en France, le groupe Siempre à Mayotte a ainsi donné un air latino à nos week-end. Et si le déconfinement pointe le bout de son nez, peu de chance que les salles de concert ouvrent de sitôt. Les chaines publique de l’océan Indien vous sortent donc ce soir !

Ce vendredi, c’est un méga concert que proposent les chaînes de télévision de l’océan Indien Réunion la Première, Mayotte la Première, MBC, RTM, SBS, ORTC, CFI, regroupées au sein de l’ARTOI, l’Association des Radios Télévisions de l’Océan Indien.

Le coup d’envoi de « Blue#1 : le grand concert de l’océan Indien » est donné ce vendredi 22 mai 2020. Il s’agit de rebooster la scène musicale dans un contexte impossible en présentiel.

« Comment aider nos artistes ? Comment recréer le lien avec le public ? », s’est interrogé Stéphane Pessin, Responsable de projets techniques France Télévisions, en lançant l’idée d’organiser un grand concert de l’océan indien.

Un peu comme on l’avait entrevu avec l’ancien projet régional « Tambours croisés », les différents genres musicaux culturels des îles participantes, Maurice, Les Seychelles, La Réunion, Madagascar, Les Comores, et Mayotte, animeront la soirée. Dès 19h30 pour ces trois dernières, et à 20h30 pour les trois premières, c’est parti pour 4h de séga, de maloya, etc., sur toutes les pages de l’ARTOI en live Facebook. Yaëlle Trulès-Kafrine ouvrira la soirée, suivie entre autre de Komo-Djira et de Jaojoby, « le roi du salegy ».

Pour Annie Nabet, Secrétaire générale de l’ARTOI, il s’agit « d’offrir aux publics de la zone, un moment de joie, de culture et de découverte (…) Une belle opportunité de coopération régionale, et surtout, pour une belle cause. Je félicite toutes les équipes mobilisées avec cœur sur cette opération. »

A.P-L.