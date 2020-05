Covid-19 : 19 nouveaux cas, soit un total de 1.494

On constate un infléchissement du nombre de cas ce jeudi, probablement parce que les deux laboratoires ont moins dépistés, chacun ayant été affecté par des dysfonctionnements. A confirmer donc

En début de semaine, une panne informatique a affecté les dépistages au laboratoire du CHM évoquait Dominique Voynet. Qui signalait que laboratoire privé était lui aussi en arrêt en attente de réactifs.

Situation épidémiologique

Nombre de cas confirmés de Covid-19 à Mayotte : 1.494

Patients officiellement guéris (mise à jour le 19 mai): 894

Hospitalisation de patients Covid-19 à Mayotte : 52, dont 29 dans le service de médecine et 9 en réanimation (dont 1 en réanimation néonatale)

Evasanés à La Réunion : 5

Décès (depuis le début de la crise covid) : 19 et 1 qui avait été évasané à La Réunion

« Jusqu’ici, depuis l’introduction du virus sur le territoire, près de 6000 tests ont été réalisés par le laboratoire du Centre Hospitalier de Mayotte et par le laboratoire privé », indique l’ARS.

« Pour atteindre la capacité de 400 tests réalisés par jour, il faut :

– sécuriser les acheminements, depuis la métropole, du matériel nécessaire à la réalisation des tests (ex : écouvillons, …)

– renforcer les équipes mobiles de prélèvements à domicile

– augmenter les ressources humaines au laboratoire (biologistes moléculaires)

– installer des automates de tests supplémentaires

– et s’assurer de la régularité d’approvisionnement des réactifs

Face à la dynamique épidémique, l’ARS encourage les habitants de Mayotte à être responsables et à respecter les gestes qui sauvent : se laver souvent les mains à l’eau et au savon, respecter une distance d’1m ou mieux 1,5 m avec les personnes qui ne vivent pas sous votre toit et porter un masque dès que vous sortez de chez vous.