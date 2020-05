POUVOIR ADJUDICATEUR / ENTITÉ ADJUDICATRICE

Nom et adresse officiels de l’organisme acheteur

Ville de Mamoudzou (976), Mohamed MAJANI, Boulevard Halidi Sélémani BP 01, 97600 Mamoudzou, MAYOTTE. E-mail :

commande-publique@mairiedemamoudzou.fr.

Adresse(s) internet

Site du profil d’acheteur : https://www.marches-securises.fr

Principale(s) Activité(s) du pouvoir adjudicateur

Services généraux des administrations publiques.

Affaires économiques et financières.

Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d’autres pouvoirs adjudicateurs : non

DESCRIPTION DU MARCHÉ

Objet du marché

Mission d’assistance à Maîtrise d’ouvrage (AMO) pour la réhabilitation de la Maison du Projet de Kawéni

Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics)

71336000

Lieu d’exécution

Mamoudzou Kawéni 97600 Mamoudzou

Code NUTS : FRY50

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

Type de marché

Services : Services d’architecture ; services d’ingénierie et services intégrés d’ingénierie ; services d’aménagement urbain et

d’architecture paysagère ; services connexes de consultations scientifiques et techniques ; services d’essais et d’analyses techniques

Type de procédure

Procédure adaptée

La procédure d’achat du présent avis est couverte par l’accord sur les marchés publics : oui

Des variantes seront prises en considération : non

L’avis implique un marché public.

Division en lots : non

CONDITIONS DE DÉLAI

Date limite de réception des offres ou des demandes de participation

Mardi 30 juin 2020 – 17:00

Délai minimum pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre

Durée en mois : 4 (à compter de la date limite de réception des offres).

CONDITIONS RELATIVES AU MARCHÉ

Langues pouvant être utilisées dans l’offre ou la candidature autre que la langue française

Français.

Unité monétaire utilisée : Euro.

L’exécution du marché est soumise à d’autres conditions particulières : non

CONDITIONS DE PARTICIPATION

Critères de sélection des candidatures :

Voir Règlement de la consultation

Situation juridique – références requises :

Voir Règlement de la consultation

Capacité économique et financière

Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies :

Voir Règlement de la consultation

Capacité technique

Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies :

Voir Règlement de la consultation

CONDITIONS PROPRES AUX MARCHÉS DE SERVICES

La prestation est réservée à une profession particulière : non

Les personnes morales sont tenues d’indiquer les noms et qualifications professionnelles des membres du personnel chargés de

la prestation : oui

CRITÈRES D’ATTRIBUTION

Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération.

1: Valeur technique 60%

2: Prix 40%

Une enchère électronique sera effectuée : non

AUTRES RENSEIGNEMENTS

Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudicateur / l’entité adjudicatrice

Conditions de remise des offres ou des candidatures :

Voir règlement de la consultation.

Renseignements complémentaires :

La mission se décompose en 2 tranches temporelles :

• Une tranche temporelle correspondant à la conception du projet = Phase 1 à 5

• Une tranche temporelle correspondant à la réalisation du projet = Phase 6

Les candidats devront chiffrer l’intégralité de leur proposition et détailler le coût par tranche temporelle et par phase.

Les phases sont détaillées dans le CCTP.

PROCÉDURES DE RECOURS

Instance chargée des procédures de recours

Tribunal administratif de Mayotte Les Hauts du Jardin du Collège 97600 Mamoudzou MAYOTTE. Tél. +33 269611856. E-mail :

greffe.ta-mayotte@juradm.fr. Fax +33 269611862. URL : http://mayotte.tribunal-administratif.fr.

ADRESSES COMPLÉMENTAIRES

Adresse auprès de laquelle des renseignements d’ordre technique peuvent être obtenus :

Ville de Mamoudzou (976) Boulevard Halidi Sélémani BP 01 , 97600 Mamoudzou, FRANCE. Tél. +33 269639100. Fax +33 269639134.

URL : http://www.mamoudzou.yt/vie-municipale/marches-publics.

Adresse auprès de laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues :

Ville de Mamoudzou (976) Boulevard Halidi Sélémani BP 01 , 97600 Mamoudzou, FRANCE. Tél. +33 269639100. Fax +33 269639134.

URL : http://www.mamoudzou.yt/vie-municipale/marches-publics.

DATE D’ENVOI DU PRÉSENT AVIS

19 mai 2020