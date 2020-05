Coupure d’eau à Kavani et Dembéni ce mercredi

La Mahoraise des Eaux informe sa clientèle que suite à une casse sur le réseau, la distribution d’eau potable est interrompue, ce jour mercredi 20 Mai 2020 sur les villages de Dembeni et Iloni, commune de Dembeni. « Nos équipes sont mobilisées et font le maximum pour un retour à la normale prévu vers 14h », indique la SMAE.

Et pour les mêmes raisons, des coupures auront lieu ce mercredi sur la commune de Mamoudzou, quartier Cavani-Mtsapéré, Rue du stade et Rue de l’école. « Nos équipes sont mobilisées et font le maximum pour un retour à la normale prévu vers 16h ».

« Nous conseillons aux clients lors de la remise en eau de :

• – Laisser couler l’eau jusqu’à ce qu’elle soit claire.

• – De faire bouillir l’eau pour des usages alimentaires (boissons, cuisine) dans la première demi-journée suivant la remise en eau.

• La direction vous présente ses excuses pour le désagrément occasionné par cette interruption. »