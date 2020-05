Le brise-lame L’Astrolabe au service de l’opération Résilience en océan Indien

C’est peu banal de voir patrouiller un brise-lame dans le lagon ! L’Astrolabe a accosté vendredi dernier au port de Longoni dans le cadre de l’opération Résilence avec plus de 80 tonnes de fret, dont plusieurs dizaines de tonnes de solution hydro-alcoolique, des équipements de lutte contre la dengue (moustiquaires, produits anti-moustiques), de l’eau potable, des bouteilles d’oxygène médical, des moyens sanitaires à destination du Détachement de Légion étrangère de Mayotte (DLEM).

« Dictée par le contexte exceptionnel de la crise sanitaire, cette deuxième rotation logistique effectuée par L’Astrolabe, dans une zone inhabituelle pour un brise-glace, a une nouvelle fois mis en valeur la polyvalence et les capacités du navire », soulignent les Forces Armées dans la Zone sud Océan Indien (FAZSOI).

Entre deux saisons en Antarctique où il assure la logistique des bases scientifiques françaises, L’Astrolabe, navire brise-glace propriété de l’administration des Terres Australes et Antarctiques Françaises (TAAF), armé et géré en partenariat avec la Marine nationale, contribue ainsi au dispositif de soutien à la population mahoraise mis en place grâce au pont maritime établi entre La Réunion et Mayotte.