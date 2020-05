Annick Girardin arrive à Mayotte ce mardi

“Plus d’un million de masques vont être acheminés à Mayotte par un vol d’Air Austral le 20 mai”, a annoncé la ministre des OUtre-mer ce lundi alors qu’elle assistait au conditionnement et à l’embarquement de plus de 5,8 millions de masques par des vols affrétés par l’Etat à destination de la Guyane et des territoires des Antilles et de l’Océan indien.

Annick Girardin a donc décidé de commencer ses premiers tours des outre-mer depuis le début de la crise Covid, par Mayotte. Sa visite sera notamment centrée sur les conditions de la rentrée scolaire. Elle doit passer environ 2 heures au lycée de Mamoudzou Nord.

Puis, elle se rendra au CHM et dans une maison médicale à Mamoudzou