Port obligatoire du masque dans les barges et les commerces

L’allègement du confinement annoncé ce vendredi par le préfet de Mayotte porte sur l’autorisation de rouvrir les commerces tels que les coiffeurs, ameublement, esthétique, Hifi, électronique, à l’exception des bars et restaurants. Une ouverture limitée aux horaires habituels de ces commerces. « Les marchés alimentaires et non alimentaires rouvriront selon un cahier des charges rigoureux et une organisation adaptée à la situation sanitaire. »

Un « desserrement des contraintes » qui s’accompagne d’un renforcement des protections, sur un mode préparatoire au déconfinement. Il se traduit par le “port obligatoire du masque dans les transports collectifs (barge)”, les taxis ne sont pas expressément mentionnés, et dans les commerces rouverts, « lesquels mettent à disposition du produit de friction hydro-alcoolique. Les masques doivent, par ailleurs, être portés systématiquement par tous dès lors que les règles de distanciation physique ne peuvent être garanties. »

Le couvre-feu est maintenu (20h-5h) et les rassemblements, réunions ou activités à un titre autre que professionnel sur la voie publique ou dans un lieu public, mettant en présence de manière simultanée plus de 10 personnes, sont interdits.

Des masques sont actuellement distribués à tous les habitants, précise par ailleurs le préfet.

Le 18 mai marque pour Jean-François Colombet, « une nouvelle étape qui doit concilier le retour à la vie économique et sociale et les impératifs de lutte contre le virus. »