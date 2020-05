Mayotte seul territoire d’outre-mer concerné par la “prime Covid” des soignants

Cette prime exceptionnelle n’est pas imposable et non soumise aux cotisations sociales, mentionne le décret. Elle est attribuée à l’ensemble des professionnels des établissements publics de santé, des hôpitaux des armées quelle que soit leur filière professionnelle et quel que soit leur statut qui ont exercé de manière effective, “y compris en télétravail”, entre le 1er mars et le 30 avril 2020.

La prime sera de 500 euros pour tous les membres du personnel hospitalier et de 1.500 euros pour ceux ayant travaillé dans les 40 départements les plus touchés par l’épidémie ou dans des établissements ou services ayant accueilli des malades du Covid-19.

Parmi les départements relevant du 1er groupe, on trouve ceux qui sont situés dans le nord-est de l’Hexagone, ainsi que Mayotte. Les soignants qui remplissent les conditions pourront donc percevoir la prime de 1.500 euros.