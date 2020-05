Covid-19 : 28 nouveaux cas, soit 1.370 au total

Situation épidémiologique

Nombre de cas confirmés de Covid-19 à Mayotte: 1.370

Patients officiellement guéris (mise à jour le 13 mai) : 627

Hospitalisation de patients Covid-19 : 49, dont 32 dans le service de médecine, et 9 dans le service de réanimation

Décès (depuis le début de la crise covid) : 18 (dont 2 à domicile)

Le référentiel du diagramme en bâton a été modifié. Le chiffre mentionné en bleu en haut de la colonne ne mentionne plus le nombre total de tests (contrairement à ce que pourrait faire penser le repère de gauche du graphique), mais le nombre de résultats négatifs, qu’il faut donc ajouter aux positifs pour avoir le quota hebdomadaire de prélèvements, soit 653+372 = 1.025 tests en semaine 19 (146 par jour). Et 778 en S20 (en cours d’actualisation). Une double colonne rouge et bleu par semaine serait plus parlante.

L’ARS rappelle que au regard de l’évolution épidémique et de la circulation active du virus sur l’ensemble du territoire, le gouvernement a décidé vendredi 15 mai le maintien du confinement à Mayotte, moyennant la réouverture de certains commerces.

“Dans ce contexte, il est encore plus indispensable d’appliquer les gestes barrières, pour réduire le nombre de nouveaux cas quotidiens. Pour accompagner cette nouvelle phase, l’ARS rappelle qu’il est impératif de respecter la distanciation physique (2 pas de distance entre chaque personne)”, ainsi que de se laver les mains souvent, “avec la solution hydroalcoolique ou mieux encore à l’eau et au savon, et de porter le masque au contact d’autres personnes”.

“Dès l’apparition de symptômes (toux, fièvre, nez qui coule, perte de l’odorat ou du goût, maux de tête et grande fatigue), l’ARS recommande aux Mahorais de se faire tester. Dans l’attente du résultat du test (qu’il soit positif ou négatif), il est indispensable de rester tranquille à la maison, de s’isoler des autres membres de la famille, de porter un masque en présence d’autres personnes et de ne pas accueillir ou rendre de visites.”

