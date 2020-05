SECTION I : POUVOIR ADJUDICATEUR/ENTITÉ ADJUDICATRICE

I.1) NOM ET ADRESSES

Commune de M’tsamboro, Numéro national d’identification : 200 008 845, place Hôtel de

ville , 97630, M’TSAMBORO, Téléphone : (+33)02-69-62-10-04, Courriel :

alissoine.souf@hotmail.fr, Code NUTS : FRY5

Adresse(s) internet :

Adresse principale : www.e-marchespublics.com

Adresse du profil acheteur : www.e-marchespublics.com

I.4) TYPE DE POUVOIR ADJUDICATEUR

Autre type : Autorité régionale

SECTION II : OBJET

II.1) ÉTENDUE DU MARCHÉ

II.1.1) Intitulé : Concession de Service Public pour l’exploitation d’un multi-accueil.

Numéro de référence : 99/ST/2019/MTZ.

II.1.2) Code CPV principal :

Descripteur principal : 85312110

Descripteur supplémentaire :

II.1.3) Type de marché

Services

II.1.4) Description succincte : Le Titulaire a pour mission de gérer le service et d’exploiter les équipements mis à sa disposition par la Personne Publique, dans les conditions définies par le contrat de concession. <br /> L’équipement en question est un établissement d’accueil du jeune enfant d’une capacité maximale de 50 places.

II.1.5) Valeur totale estimée :

Valeur hors TVA : 5 150 000Euros (France)

Méthode utilisée pour calculer la valeur estimée de la concession :

II.1.6) Information sur les lots :

Ce marché est divisé en lots : non

II.1.7) Valeur totale du marché (hors TVA) :

Valeur hors TVA 4 243 916 Euros

II.2) DESCRIPTION

II.2.1) Intitulé : .

Lot nº :

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)

Code CPV principal : 85312110

Descripteur supplémentaire :

II.2.3) Lieu d’exécution

Code NUTS : FRY50|

Lieu principal d’exécution : 115 rue de la crèche, 97630 M’tsamboro

II.2.4) Description des prestations : Le Titulaire est notamment en charge des

prestations suivantes :

– la réalisation des démarches administratives nécessaires à la gestion de l’équipement

– la facturation des usagers, l’encaissement des participations et la prise en charge des

impayés

– l’accueil des usagers

– la restauration, en liaison froide

– la planification de l’accueil dans un objectif d’optimisation du taux d’occupation

– le respect des normes d’hygiène et de sécurité et des règles fixées par la PMI

– le recrutement et la gestion du personnel dans le respect des normes légales et

règlementaires

– l’entretien courant et le nettoyage

– la gestion financière de l’équipement

– la fourniture régulière de comptes rendus d’activités.

II.2.5) Critères d’attribution

Critères :

1. – L’intérêt de l’offre sur le plan financier 2. – L’adéquation des moyens

proposés aux objectifs du service 3. – La qualité du service proposé

II.2.7) Durée de la concession

Durée en mois : 60

II.2.13) Information sur les fonds de l’Union européenne

Le contrat s’inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l’Union

européenne : non

II.2.14) Informations complémentaires :

SECTION III : PROCÉDURE

IV.1) DESCRIPTION

IV.1.1) Forme de la procédure :

Procédure d’attribution avec publication préalable d’un avis de concession

IV.1.8) Information concernant l’accord sur les marchés publics (AMP)

Le marché est couvert par l’accord sur les marchés publics :

IV.1.11) Principales caractéristiques de la procédure d’attribution :

Procédure ouverte

IV.2) RENSEIGNEMENTS D’ORDRE ADMINISTRATIF

IV.2.1) Publication antérieure relative à cette procédure

Numéro de l’avis au JO série S : 2019/S165-405674

SECTION V : ATTRIBUTION DU MARCHÉ

Lot nº :

Intitulé : Concession de Service Public pour l’exploitation d’un multi-accueil

Une concession/un lot est attribué(e) : oui

V.2) Attribution de concession

V.2.1) Date de la décision d’attribution de la concession : 21 Février 2020

V.2.2) Informations sur les offres

* Nombre d’offres reçues : 1

Nombre d’offres reçues de la part de PME : 1

Nombre d’offres reçues de la part de soumissionnaires d’autres États membres de l’UE :

Nombre d’offres reçues de la part de soumissionnaires d’États non membres de l’UE :

Nombre d’offres reçues par voie électronique : 1

Le marché a été attribué à un groupement d’opérateurs économiques : oui

V.2.3) Nom et adresse du concessionnaire :

Association Les Marionnettes, Numéro national d’identification : 404 402 612 00042, 132, rue Louis Lagourgue – Duparc 97438 Sainte-Marie tél. : (+33)2-62-53-19-19, Code NUTS

: FRY40, courriel : contact@marionettes.re,

Adresse internet :

http://www.marionnettes.re/.

Le titulaire est une PME : oui

V.2.4) Informations sur la valeur de la concession et les principales modalités de

financement :

Valeur initiale totale estimée du marché/ du lot/ de la concession :H .T

Valeur totale de la concession/du lot :

4 243 916 EUR

Recettes provenant du paiement de redevances et d’amendes par les usagers : 455 400 EUR

Prix, paiements ou autres avantages financiers accordés par le pouvoir

adjudicateur/l’entité adjudicatrice : 56 350 EUR

Tout autre détail pertinent concernant la valeur de la concession conformément à l’article

8, paragraphe 3, de la directive :

SECTION VI : RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

VI.3) INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

VI.4) PROCÉDURES DE RECOURS

VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours :

Tribunal administratif de Mayotte, Les Hauts du Jardin du Collège à Mamoudzou,

97600, Mamoudzou, Téléphone : (+33) 2 69 61 18 56, Courriel : greffe.tamayotte@

juradm.fr

VI.4.2) Organe chargé des procédures de médiation :

VI.4.3) Introduction de recours :

Précisions concernant les délais d’introduction de recours : Recours susceptibles d’être formés auprès du Tribunal administratif compétent :

– Référé précontractuel avant la signature du contrat (art. L551-1 et s. Code de

justice administrative)

– Le cas échéant référé contractuel après signature du contrat (art. L551-13 et s.

Code de justice administrative)

– Recours en validité du contrat par les tiers au contrat un délai de 2 mois à compter

des mesures de publicité appropriées.

VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur

l’introduction de recours :

VI.5) DATE D’ENVOI DU PRÉSENT AVIS

14 Mai 2020