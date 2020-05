Coronavirus: la pédagogie par les clips au Département

Le conseil départemental mise sur la pédagogie et la sensibilisation plutôt que les interdictions, pour vanter les bonnes pratiques de lutte contre le virus. Cinq spots télévision et radio sensibilisent le grand public.

Sous la forme de courts clips de 2 minutes accompagnés d’un message « Soyons distants, restons vigilants », le Conseil départemental s’est appuyé sur la parole d’usagers, de personnalités (le sportif lanceur de javelot Soultoini Ali, le chanteur Bodo…) ou du Grand Cadi pour diffuser des messages de prudence et de respect des consignes sanitaires.

“Tous ont accepté de se prêter au « jeu » de la pédagogie pour essayer de sensibiliser les mahorais à l’importance des messages sanitaires et civiques en cette période.”

Le chanteur Bodo lance notamment ainsi un appel aux jeunes en indiquant que « si nous ne respectons pas les consignes, nous serons certainement les derniers à sortir de cette crise ».

Le lanceur de javelot multi-médaillés Soultoini Ali déplore que « trop de jeunes doutent encore de la présence de la maladie à Mayotte » et leur « demande de préserver leur santé comme celle de leur parents ».

Le grand Cadi de Mayotte incite, de son côté, à « respecter ce que disent les autorités, les médecins afin de préserver notre santé ».

Des anciens interrogés suggèrent en particulier de « respecter la distanciation sociale quand ils reçoivent des visiteurs ».

Le Dr Abaine, directeur général adjoint du pôle enfance famille santé, commente chacun des propos, en y amenant une dimension sanitaire et médicale s’agissant des rassemblements, des mourengués, rappelant qu’il s’agit d’une maladie contagieuse.

La barge, emblématique de Mayotte, fait également partie des thèmes abordés à travers les mesures comme le respect des gestes barrière, les distanciations sociales ou le port du masque obligatoire depuis peu.

Ces spots, basés sur la parole et l’échange, en shimaoré et sous-titré en Français, ont été commandés par le Conseil départemental à 2nzena qui les a réalisés sous la direction artistique d’Anli Bedja, avec l’appui de l’Etat et de l’Agence Régionale de Santé.

Ils seront visibles en ligne sur le réseau Facebook du Conseil départemental à compter du 16 mai (@ConseildepartementalMayotte) et sur les chaines radio et télévision Mayotte 1e et Kwezi TV aux heures de grande écoute.

Ils complètent et enrichissent les autres supports de communication réalisés par le Conseil départemental pour informer les habitants tout au long de cette période épidémique : affiches, magazine en ligne, communiqués, réseaux sociaux, site internet….

Avec l’objectif de toucher autrement et au plus près les publics éloignés de l’écrit ou de l’information…”