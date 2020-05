Poursuite des coupures d’eau dans le centre et le sud de l’île cette nuit

La Mahoraise des Eaux informe sa clientèle que suite aux difficultés actuelles d’alimentation de la zone Centre, dues aux surconsommations enregistrées depuis le début de confinement et amplifiées en cette période de Ramadan, le remplissage de certains des réservoirs se fait toujours difficilement.

“Au vu de ces difficultés persistantes et pour permettre de retrouver un niveau satisfaisant de nos réservoirs, nos services vont devoir procéder à la fermeture de l’alimentation d’eau potable ce samedi 16 Mai 2020 de 20h à 4h pour les villages et quartiers suivants :

– Commune de Chirongui : Villages de Chirongui et Tsimkoura

– Commune de Chiconi : quartiers de Bilambo, Ourini et Chiconi village

– Commune de Kani-Kéli : villages de Kani-bé et Kani-Kéli

– Commune de Bouéni : villages de Mzouazia, Moinatrindri bas et Hagnoundrou

Conscient des difficultés des abonnés impactés, nous recommandons à nos clients d’adopter un comportement citoyen en évitant les consommations excessives afin de prévenir de nouvelles perturbations de la distribution des zones toujours sous tension.

Nous conseillons aux clients lors de la remise en eau de :

• Laisser couler l’eau jusqu’à ce qu’elle soit claire.

• De faire bouillir l’eau pour des usages alimentaires (boissons, cuisine) dans la première demi-journée suivant la remise en eau.

La direction vous présente ses excuses pour le désagrément occasionné par ces perturbations.”