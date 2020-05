Le Département vote des aides aux personnes isolées à Mayotte, à La Réunion et en métropole

Les étudiants et familles mahoraises bloqués en métropole et à La Réunion sont accompagnés, ainsi que le public vulnérable à Mayotte.

« Compte tenu de la situation sociale des personnes isolées, à l’approche de la fin du mois du ramadan, et plus particulièrement en raison du rallongement du confinement, le département a décidé d’apporter son soutien aux publics vulnérables, aux familles mahoraises bloquées à la Réunion et aux étudiants fragilisés par la crise sanitaire en France métropolitaine » a expliqué le président de séance Issouf Ahamada, 2e vice-président, en ouverture d’une séance expresse de la Commission permanente, ce vendredi 15 mai 2020.

Trois rapports en lien avec la situation actuelle ont été examinés et adoptés.

Un rapport relatif à la constitution d’un fonds d’urgence à destination des étudiants et des familles mahoraises bloquées à La Réunion : cette aide se déclinera sous forme de chèques services visant à l’achat de colis alimentaires et de masque. Cette intervention exceptionnelle du Département représente la somme de 20.000€.

Un rapport relatif à l’octroi d’une subvention exceptionnelle à la Fédération des associations mahoraises en métropole (FAMM) pour soutenir les étudiants isolés et fragilisés dans l’Hexagone du fait de la crise du Covid-19. La FAMM a entamé, avec l’aide de la Délégation de Mayotte à Paris, depuis le début du confinement, une vaste campagne de recensement pour mieux accompagner ces étudiants en difficulté. Aujourd’hui, plus de 800 paniers repas ont été distribués par la FAMM via son réseau associatif. Par courrier du 7 mai 2020, son président a saisi le Conseil départemental, d’une demande d’aide exceptionnelle d’un montant de 30.000€ afin de pouvoir mieux répondre aux différentes sollicitations qu’il reçoit quotidiennement en provenance des étudiants en difficulté. Le Conseil départemental a accordé une somme de ce montant.

Enfin, un rapport était relatif à l’ajustement du soutien du Département en termes d’aide alimentaire aux publics vulnérables dans le cadre de l’urgence sanitaire COVID-19. Une seconde enveloppe de 1 million d’euros est mobilisée pour accentuer l’action du département et réajuster le montant d’attribution du panier repas ou bon alimentaire. Objectif : en servir plus aux bénéficiaires et assurer une répartition plus équilibrée encore.

Il faut souligner l’implication du Département depuis le début de la crise du Covid-19 en matière de soutien économique et social.