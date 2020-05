Le sénateur Thani Mohamed demande une “campagne massive de tests pour amorcer le déconfinement”

Nos parlementaires s'expriment sur les difficultés du territoire et appellent à tenir compte de ses réalités en s'orientant vers le déconfinement.

C’est un peu tous les signaux qui sont au rouge dans notre département. Crise sanitaire, qui nous vaut de tripler cette couleur sur les cartes du ministère de la Santé, crise économique plus encore qu’ailleurs avec un secteur informel non soutenu, crise sociale d’une population à 80% sous les standards de pauvreté métropolitains et crise sécuritaire enfin, avec une partie des jeunes désœuvrés, déjà peu encadrés en temps normal, ce temps de crise ne peut pas améliorer la situation.

Les médias métropolitains relaient systématiquement nos difficultés, appuyées par nos parlementaires. Le député Mansour Kamardine a notamment réagi aux propos de la ministre Annick Girardin qui qualifiait les derniers faits de violence de “ponctuels”. Et en réponse aux difficultés économiques et sociales, et au déconfinement quasiment de fait actuellement, appelle à déconfiner.

De son côté, le sénateur Thani Mohamed Soilihi appelle de ses vœux “une campagne massive de tests pour pouvoir amorcer un début de déconfinement”.

Le site publicsénat.fr rapporte par ailleurs les propos de la ministre des armées Florence Parly, annonçant que « dix lits de réanimation seraient déployés au sein de l’hôpital de Mayotte et seront acheminés par deux rotations d’A400M d’ici à la fin du mois de mai ».