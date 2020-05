Coopération régionale en fin de programme : porteurs de projets, vous avez jusqu’au 29 mai 2020

Le programme de coopération Interreg V Mayotte-Comores-Madagascar 2014-2020 du Fonds européen pour le développement régional (FEDER) est dédié au financement de projets transfrontaliers de coopération.

Afin de maximiser l’utilisation de ce fonds et développer les échanges régionaux, les instances du programme ont décidé de lancer un appel à manifestation d’intérêt auprès des collectivités territoriales, chambres consulaires, associations, universités, établissements publics et autres organismes ciblés par le programme, pour mettre en œuvre l’ensemble des axes opérationnels du programme.

La préfecture rappelle que l’appel à manifestation d’intérêt doit permettre :

– d’identifier l’ensemble des idées de projet dans la zone de coopération (Mayotte-Madagascar-Comores) qui sont en mesure de contribuer aux orientations stratégiques et objectifs spécifiques du programme Interreg Mayotte-Comores-Madagascar.

– d’expliciter les exigences du programme, qu’il s’agit de remplir, à tous les porteurs de projet intéressés afin d’optimiser les chances de réussite de leur candidature dans le cadre des appels à projets du programme

– de recueillir les informations nécessaires pour apprécier la contribution potentielle des projets candidats aux orientations stratégiques et de les informer sur leurs perspectives de réussite

– d’évaluer les besoins réels de financement et collecter les informations nécessaires afin d’éclairer les choix dans l’affectation des fonds restants. Ceci doit notamment permettre de garantir que même les idées de projets ayant l’intention de déposer une demande à une date ultérieure puissent être prises en considération dans la décision d’affectation des fonds restants.

Consulter l’Appel à manifestation d’interêt Interreg2020+et le Formulaire AMI-INTERREG-2020