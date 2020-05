Dengue : pulvérisations à Mtsamboro et à Boueni

Avec 16 décès et 3.700 cas déclarés depuis le début de l’épidémie, la dengue est l’autre virus à abattre pour les autorités de santé. La pénurie de répulsif et le retard de distribution des moustiquaires avaient engendré un retard dans les traitement du virus, mais désormais, les agents de la lutte anti-vectorielle de l’ARS Mayotte passent régulièrement pour pulvériser du répulsif, avait informé Dominique Voynet.

Deux groupes ont été constitués, l’un vaporise depuis un véhicule itinérant dans les quartiers exposés, et tôt le matin pour ne pas nuire aux habitants et aux animaux, les seconds vaporisent avec des vaporisateurs manuels.

Ainsi, des démoustications nocturnes auront lieu à partir de 3h du matin dans la commune de Mtsamboro dans les nuits du 13, 14 et 15 mai 2020 et dans la commune de Boueni dans les nuits du 15, 16, 18 et 19 mai 2020, rapporte l’ARS. “En cas d’imprévus (météo défavorable : pluie, vents), ces traitements seront reportés.”