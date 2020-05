Confinés, aidez à écrire cette page de l’histoire de Mayotte

“Vous êtes à votre domicile ou bien mobilisés pour répondre aux nécessités d’urgence : partagez votre quotidien avec nous, il deviendra la mémoire de demain !”

Le Conseil départemental lance cet appel à témoignage pour enrichir ses archives du vécu des habitants de l’île pendant le confinement.

“Contribuez à l’écriture de notre histoire, enrichissez vos Archives ! Nous collectons vos témoignages pour garder trace de la vie à Mayotte durant cette période inédite tout à fait unique.

Durant cette période de confinement et d’incertitude, nous avons tous adapté notre quotidien, fait évoluer nos habitudes, déployé de nouveaux modes de fonctionnement, fait preuve de solidarité et d’entraide, mais aussi d’inventivité et souvent d’originalité !

Cet événement collectif vécu pour chacun dans l’intimité revêt un caractère unique. Parce que nous vivons tous ces moments dans des conditions bien différentes et, parfois, dans la douleur, il est essentiel d’en préserver les traces individuelles. Elles constituent un pan de l’histoire que nous vivons ensemble.

Aussi, contribuez par vos récits, vos créations, témoignez de votre vie, des objets, des activités qui vous aident, que vous soyez seuls ou entourés, et invitez celles et ceux, petits et grands, qui vous accompagnent dans ce confinement, à distance ou auprès de vous, à apporter aussi leur pierre à notre édifice commun, notre mémoire partagée.

Dans le cadre d’une opération intitulée « mémoire de confinement », les habitants de Mayotte sont invités à envoyer par mail leurs témoignages de confinement. Le but de l’opération est de constituer un fonds documentaire qui servira aux futurs historiens et sociologues qui se pencheront sur cette période.”

Vos témoignages peuvent revêtir des formes variée telles que des vidéos ou des photos d’intérieur, d’extérieur ou de décor quotidien précise le communiqué du Département.