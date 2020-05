Guéri du Covid 19 au CHM un patient sort de réanimation après avoir frôlé la mort

Il avait endossé la destinée peu enviable d’être un des premiers à inaugurer le service de réanimation pour patients atteints du Covid. Détecté positif au Covid, cet homme d’une soixantaine d’années avait vu rapidement son état se dégrader, nécessitant son hospitalisation et son admission réanimation le 19 mars. Il présente alors une détresse respiratoire, qui nécessite son intubation deux jours après. Son état empirant, il est placé sous coma artificiel. Son pronostic vital est alors engagé.

L’équipe médicale du service de réanimation se démène, « les agents hospitaliers ont beaucoup donné, et leur efforts ont été récompensés », nous rapporte un témoin qui ne fait pas partie du personnel médical, ni du CHM, et qui souhaite rester anonyme. Car au bout de 3 semaines, et malgré une surinfection, le patient sort du coma, et parvient à retrouver des capacités respiratoires. « Il est sorti de réanimation le 28 avril sous les applaudissements du personnel, c’est quasiment un miraculé ». Une petite vidéo témoigne de ce moment fort ci-dessous.

Le patient lui est toujours hospitalisé en médecine, on ne sort pas indemne de trois semaines d’intubation et de dialyse. Depuis, il attend d’être évasané vers un centre de rééducation à La Réunion, « pour récupérer de la capacité respiratoire et de la musculation. Il n’arrive toujours pas à marcher. »

Notre interlocuteur veut insister sur les « efforts extraordinaires de toute l’équipe de réanimation ». Un témoignage encourageant sur les capacités de notre hôpital à nous retaper, et qui devrait nous inciter à montrer plus de ferveur dans nos encouragements aux personnels soignants chaque jour à 20h comme le fait la métropole.

A. P-L.