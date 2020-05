Coronavirus, le bilan grimpe à 14 décès à Mayotte

Avec 48 cas supplémentaires en 24h, l’épidémie de Covid19 semble progresser à un rythme stable à Mayotte depuis quelques jours. Le département compte désormais 1143 cas positifs, dont 14 décès et 627 guéris.

Dans son communiqué quotidien, l’ARS précise

“Deux nouveaux décès sont à déplorer ce jour, portant à 14 le total de décès liés au coronavirus. Ces nouveaux décès concernent deux personnes âgées de plus de 60 ans et hospitalisées en réanimation. Les équipes médicales du CHM, en collaboration avec l’ARS et Santé Publique France, poursuivent par ailleurs les enquêtes menées sur l’ensemble des décès enregistrés à domicile depuis le début de l’épidémie, afin de vérifier autant que possible la cause de ces décès. Depuis l’introduction du virus sur le territoire, plus de 4800 tests ont été réalisés par le laboratoire du CHM et par le laboratoire privé.”