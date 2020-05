Quand l’absence d’eau fait barrière aux gestes d’hygiène à Sada

Plusieurs habitants de Sada nous écrivent pour s’insurger de coupures d’eau à répétition, “tous les jours”, nous signale une habitante du quartier Coumbini.

Avec deux enfants de 13 et 4 ans, elle rapporte sa grande difficulté pour assurer le quotidien de la famille, “pour se laver les mains régulièrement” et “pour préparer les foutaris”. Elle prenait ce lundi en exemple : ” Ils nous ont coupé l’eau depuis 13h et jusqu’à maintenant ce n’est pas encore revenu”, indiquait elle en fin d’après-midi, “nous avons à peine de quoi faire à manger et donner une douche aux petits pour les jours les plus chanceux.”

Elle déplore autant le manque d’information que les désagréments subis, “alors que je paie régulièrement ma facture d’eau”.

Un autre habitant du quartier Bandrani, “la partie haute de Sada”, précise-t-il en soulignant que ce coup, la coupure est expliquée par “un défaut de pression” et “une incapacité à faire fonctionner une pompe”. La SMAE a installé des citernes pour reliées à des rampes de distribution dans la rue.”Mais aujourd’hui, à 13h, elle était déjà vide”, rapporte-t-il.