Concrétisation du cadeau de 70.000 masques de la région Ile-de-France

Voilà une convention de coopération qui porte ses fruits. Mayotte avait signé avec La Région Ile-de-France un partenariat pour mener des actions « au service de nos populations », évoque la présidente de Région Valérie Pécresse qui vient en aide au conseil départemental.

« Je suis heureuse d’offrir à Mayotte 70.000 masques chirurgicaux (…) En outre, la Région Ile de France est tout à fait prête à ouvrir l’accès à sa centrale d’achat à votre collectivité. De nombreux produits d’hygiène et de protection étant référencés, cela peut vous être utile dans la stratégie que vous déployez au service de votre population » note la présidente de l’exécutif francilien. Un plus alors que la commande de 750.000 masques chirurgicaux et de 100.000 FFP2 du Département semble perdue dans la nature. Un investissement de 609.000 euros.

Le président Soibahadine Ibrahim Ramadani salue « la qualité des relations entre nos deux territoires que la signature d’une convention avait concrétisée ».

La Délégation de Mayotte à la Réunion a réceptionné 400 masques chirurgicaux et 5 litres de solution hydroalcoolique de la part du Département de la Réunion, que le président du Département de Mayotte remercie chaleureusement.

Le Conseil départemental, en lien étroit avec l’Etat et en partenariat avec la Poste, est à l’origine de la distribution de 450 000 masques grand public dans la population mahoraise, une opération lancée ce 11 mai avec le Préfet, délégué du gouvernement Jean-François Colombet.