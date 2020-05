ORGANISME ACHETEUR :

Communauté d’Agglomération de Dembéni-Mamoudzou (976)

Correspondant : Monsieur le Président de la CADEMA, Hôtel de Ville de Mamoudzou, BP 01 – Boulevard Halidi Sélémani, 97600

Mamoudzou, FRANCE.

Tél. +33 269639100. Courriel : mohamed.hamissi@cadema.yt.

Site du profil d’acheteur : https://www.marches-securises.fr

OBJET DU MARCHÉ :

Élaboration du Schéma Directeur Cyclable de la Communauté d’Agglomération Dembéni-Mamoudzou

Type de marché : Services : Services d’architecture ; services d’ingénierie et services intégrés d’ingénierie ; services d’aménagement urbain et d’architecture paysagère ; services connexes de consultations scientifiques et techniques ; services d’essais et d’analyses techniques

Lieu principal d’exécution : CADEMA 97600 Mamoudzou

Classification CPV : 71241000

Quantité ou étendue du marché : Le marché est découpé en deux phases opérationnelles (elles-mêmes constituées de plusieurs étapes) auxquelles se rajoute une action transversale concernant l’animation, la concertation et la communication menées tout au long de l’élaboration du schéma directeur cyclable.

Durée du marché ou délai d’exécution : 370 jour(s).

Durée de validité des offres : 5 mois

TYPE DE PROCÉDURE :

Procédure adaptée

Critères d’attribution : Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés dans le cahier des charges (règlement de la consultation, lettre d’invitation ou document descriptif).

Date limite de réception des offres :

Lundi 15 juin 2020 – 18:00

Langue(s) pouvant être utilisée(s) : français.

Avis de marché BOAMP n° : 20-63033 (envoyé le 12 mai 2020).